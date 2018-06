Absuelven a una mujer que fue acusada por su novio de intentar matarle

La Audiencia de Madrid ha absuelto a una mujer que fue acusada por su pareja de intentar matarle cortándole el cuello con un cristal en 2009 porque los hechos no han quedado probados y resulta "coherente" que la víctima se autolesionara para acusarla, como sostenía ella.

La Fiscalía había pedido una condena de siete años y medio de prisión para Catherine Chris T. M., nacional de Perú y con 28 años, al considerarla autora de un delito de homicidio en grado de tentativa contra su novio, Luis Santiago E.G.

Según el Misterio Público, el 18 de julio de 2009, sobre las diez de la noche, la pareja se enzarzó en una discusión dentro de un coche en Vallecas (Madrid) y él comenzó a zarandearla y empujarla, ante lo que ella, al grito de "¡Te voy a matar!", cogió un cristal de una botella rota y le cortó el cuello sin llegar a ocasionarle la muerte.

Sin embargo, la acusada defendió en el juicio que fue él quien se comenzó a "alterar" porque había consumido cocaína y empezó a darle puñetazos, agarró una de las botellas de cerveza, la rompió contra el coche y se cortó el cuello con uno de los cristales mientras decía "vas a ver, hija de puta, voy a decir que me estás cortando el cuello".

La sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, considera que no han quedado probados los hechos de los que se acusa a Catherine Chris, entre otros motivos, por la ausencia del testimonio de Luis Santiago durante el juicio.

El hombre se encuentra en busca y captura, pendiente de cumplir una condena de cinco años precisamente por intentar matar a Catherine Chris un mes después de los hechos que ahora se han juzgado, tirándola de un coche en marcha.

La Sala recuerda esa condena para señalar que es "plenamente coherente" la versión de la mujer, que sostuvo en el juicio que él se cortó a sí mismo para que "la llevaran a ella al calabozo y así no pudiera estar con otro hombre".

Las heridas, además, son compatibles con la autolesión, según quedó acreditado por los forenses en el juicio.

La sentencia no resuelve no obstante la contradicción entre las dos versiones aportadas por la pareja y el tribunal reconoce que no ha podido dilucidar quién de los dos cogió el cristal e hirió a Luis Santiago en el cuello.

Ante la duda, pone de relevancia la presunción de inocencia de Catherine Chris, cuya autoría del delito no se ha podido demostrar.