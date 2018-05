Abogada de la esposa de Bárcenas anuncia que recurrirá sentencia "política"

Marta Giménez-Cassina, la abogada de Rosalía Iglesias, la mujer del extesorero del PP Luis Bárcenas, ha tachado hoy la sentencia del caso Gürtel de "política y mediática" y ha anunciado que la recurrirán.

"Están muy tranquilos los dos esperando a los siguientes pasos", ha señalado Giménez-Cassina a los periodistas después de que Rosalía Iglesias haya sido condenada a 15 años y un mes de prisión por apropiación indebida, delito contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, falsedad documental e intento de delito de estafa procesal.

La abogada ha hecho hincapié en que la sentencia, por la que Bárcenas ha sido condenado a 33 años y 4 meses de prisión, no es firme y "hay presunción de inocencia".

"La vamos a respetar, no la compartimos, por supuesto, y vamos a recurrirla", ha recalcado antes de recordar que desde el principio han sostenido que "Rosalía no tendría que estar en esta situación y no tenía ni que haber pasado por el banquillo".

En el juicio, Rosalía Iglesias aseguró que su marido nunca habló con ella de "temas de trabajo" y afirmó que "no sabía" de la existencia de una contabilidad B en el PP.

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido que se celebre una vistilla en la que reclamará medidas cautelares, como el ingreso inmediato en prisión de 16 de los condenados, entre ellos Bárcenas e Iglesias.

La abogada ha pedido esperar "con tranquilidad" y ha considerado que ese paso "no sería justo".

Como el resto de los condenados, Bárcenas y su esposa tendrán que recoger personalmente la sentencia mañana o el lunes, ha apuntado.