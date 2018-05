Este martes la inestabilidad en los mercados se ha acentuado hasta el punto de situar la prima de riesgo en los 160 puntos básicos. El IBEX 35 se ha dejado un 2,5% en consonancia con el resto de mercados europeos. En 'La Linterna' Margarita Robles ha desvinculado esta situación de los últimos acontecimientos políticos como la presentación de la moción de censura que será debatida este jueves en el Congreso de los Diputados.

La portavoz socialista ha reafirmado “el compromiso del PSOE con el estado de derecho” al tiempo que destacaba que España necesita “credibilidad” de ahí que haya señalado que “la prima de riesgo se dispara con la detención de Eduardo Zaplana” (22 de mayo). No obstante, interpelada por el director de 'La Linterna', Juan Pablo Colmenarejo, Robles ha matizado que es desde esa fecha “cuando empieza a subir” y no tras la presentación de la moción de censura del PSOE en el Congreso.

Para Margarita Robles no es asumible que Mariano Rajoy siga siendo presidente del Gobierno y más aún cuando “hasta la Audiencia Nacional dice que su testimonio -en relación con el caso Gürtel- no es creíble”. Ante “un presidente -añade- cuestionado por los tribunales de justicia”, que no tiene credibilidad, el principal partido de la oposición “no puede ponerse de perfil”. La actitud de Pedro Sánchez responde a “una obligación de regeneración democrática”.

El PSOE ha comenzado los contactos con el resto de fuerzas parlamentarias para recabar los 176 votos necesarios para que la moción de censura salga adelante. Robles ha insistido en que van a “intentar conseguirlos aunque nuestro llamamiento es a los 350 diputados”. Independientemente de que la moción prospere la portavoz socialista ha defendido la actitud contundente y de partido “de estado” ante desafíos como el referéndum ilegal del 1 de octubre en Cataluña y la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Robles confía en conseguir los votos necesarios aunque reconoce que “va a ser difícil”.