Óscar Puente: “Hay motivos para presentar una moción de censura”

Este viernes se reunirá la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE para analizar la sentencia de la trama Gürtel emitida por la Audiencia Nacional y dar una respuesta a los hechos que se recogen en el texto. El portavoz de la Ejecutiva, Óscar Puente, ha lamentado que el PP y el Gobierno mantengan siempre “la eterna respuesta de que aquí no ha pasado nada, que son hechos del pasado y casos aislados”. Sin embargo, “estamos hablando de penas de prisión muy elevadas (…), en esos más de 1.700 folios se dicen cosas tremendamente graves”.

Por esta razón Puente incide en que “los hechos a los que se refiere no son ajenos al actual presidente del Gobierno, ni al PP actual” y se pregunta “cómo puede decir que no hay una responsabilidad”. Mariano Rajoy “ha sido secretario general del Partido Popular y es el actual presidente, ha tenido que comparecer en los tribunales porque tenía responsabilidades”.

A las 11.00 de la mañana está convocada la reunión socialista en la que “vamos a discutir la situación política y qué posición debe adoptar el partido (…) y se tomarán las decisiones que correspondan”. Por ello no ha querido avanzar Óscar Puente qué va a acordar la Ejecutiva aunque cree que “motivos para presentar un moción de censura los ha habido y los hay”. Aún así prefiere esperar al resultado de la reunión de este viernes y no precipitarse como han hecho otros partidos, en alusión a Ciudadanos: “salir pronto es fácil si no se va a decir nada”.

El hecho de presentar una moción de censura implica que pueda ganarse aunque Óscar Puente matiza que “no siempre es así. Otras se presentan para obligar a que otros fijen posiciones”. El PSOE quiere ver qué va a hacer Ciudadanos que “nos tiene acostumbrados a ese tipo de declaraciones” como lo dicho este jueves por Albert Rivera al asegurar que la sentencia marca “un antes y un después”.

En relación a la trama fraudulenta de los ERE de la Junta de Andalucía Puente ha señalado que no se pueden hacer comparaciones con la trama Gürtel aunque “si hubiera ratificación de la condena pediríamos perdón, pero lo que no puede pedir es la dimisión de Pedro Sánchez” ya que el actual secretario general del PSOE no tenía ninguna responsabilidad en el partido en los hechos que recoge la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla.