Moreno: “Un expresidente debe ayudar, no estorbar y ser útil”

Juan Manuel Moreno ha asistido este martes a la reunión del Comité Ejecutivo del PP en el que Mariano Rajoy ha anunciado su renuncia a la presidencia del partido. En ese acto, arropado por los suyos, Rajoy ha prometido que se pondrá “a la orden” del próximo líder del partido. “Y a la orden es a la orden” ha remarcado en alusión al ex presidente José María Aznar. Según Moreno esta frase “tiene múltiples interpretaciones” aunque defiende que un ex presidente “debe colaborar con la nueva dirección, ayudar y no estorbar, ser útil”.

El presidente del PP en Andalucía reconoce que “ha nacido un nuevo partido que quiere ocupar nuestro hueco” en referencia a Ciudadanos. Precisamente, José María Aznar se ha ofrecido este martes para reconstruir el centro-derecha aunque Moreno se ha negado a convertir al ex presidente en el protagonista de la jornada. “Hoy es el día de Rajoy, lo digo como lo siento. Ha sido un gran presidente del partido y del gobierno (…). Por primera vez se me han saltado las lágrimas y se me ha quebrado la voz”.

Juan Manuel Moreno no se esperaba la decisión de Mariano Rajoy, quizá -ha dicho- “ha sido miopía de todos. Pero cuesta entender que un partido consiga aprobar los presupuestos y te puedan apuñalar a la semana siguiente. Nos ha costado entender lo que ha ocurrido en ocho diez días”. Reconoce que “lo que más daño nos ha hecho es Gürtel (…), son un cúmulo de circunstancias que han llevado a una situación extrema, pero son cosas que vienen de hace trece o catorce años”. Y añade que “los que estamos ahora hemos pedido perdón, empezando por Rajoy” y echa en falta que hagan lo mismo “los dirigentes anteriores, en voz alta. Habría sido oportuno”.

Respecto a los posibles sucesores de Rajoy al frente del partido, Juan Manuel Moreno apunta los nombres de personas como Soraya Sáenz de Santamaría, María Dolores de Cospedal o Ana Pastor, “todas de probado prestigio profesional”. Y señala que ante una sentencia condenatoria por el caso de los Expedientes de Regulación de Empleo fraudulentos de la Junta de Andalucía “la reacción debería ser similar desde el punto de vista mediático, social y político”. En este caso “hablamos de dos ex presidentes de una comunidad “ y el fraude en ayudas superior a ochocientos millones de euros.