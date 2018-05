Martínez-Maíllo: “No podemos tener a España patas arriba por el capricho de Sánchez ”

El Comité Federal del PSOE ha ratificado por unanimidad la decisión de Pedro Sánchez de responder a la sentencia del caso Gürtel planteando una moción de censura contra Mariano Rajoy. Además no abrirá ningún tipo de negociación con otros grupos parlamentarios para conseguir apoyos. A Fernando Martínez-Maíllo le llama la atención que presentara la moción “casi 24 horas después de la sentencia, ni siquiera había convocado a los órganos internos, ni consultado a sus afiliados (…), tenía mucha prisa por presentarla y por debatirla”.

Para el coordinador general del Partido Popular la única finalidad que persigue el secretario general del PSOE es potenciar sus intereses personales “dejando a España en un segundo lugar” y lo que no podemos, dice Martínez-Maíllo, es “tener a España patas arriba por el capricho de Pedro Sánchez”. De hecho el líder socialista no ha pactado con ningún grupo parlamentario el apoyo a la moción lo que haría inviable, en principio, que saliera adelante. “No tiene sentido una moción de censura con siete partidos -en referencia al PNV- apoyando los presupuestos”. “Sólo le falta ir a Berlín a pedir apoyo a Puigdemont”, ha añadido Martínez-Maíllo, y le ha recomendado que se plantee su futuro, es decir, su dimisión si la moción de censura no prospera: “esto no puede salirle gratis a Sánchez”.

El coordinador general del PP ha tenido duras palabras y calificativos para el líder de la oposición al que ha acusado de ser “una persona de poco fiar” y más cuando hace unos meses apoyó la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña. Reconoce Martínez-Maíllo que Sánchez ha pasado “de ser un hombre de estado a un Judas”.

Respecto al anuncio de Ciudadanos de dar por roto el acuerdo de investidura con el Partido Popular Martínez-Maíllo no considera que la legislatura “esté dinamitada” aunque reconoce que la situación se complica. A pesar de todo el Gobierno ha conseguido aprobar los Presupuestos Generales del Estado para 2018 que estarán en vigor hasta mediados del próximo año.

Sentencia del caso Gürtel

Fernando Martínez-Maíllo insiste en que han pedido perdón “muchas veces” y ha matizado que “cuando uno se lee los mil seiscientos folios que tiene se lleva grandes sorpresas”. Entre ellas, “que no aparece a quién hay que pagarle” los 245.000 euros a los que han sido condenados por ser, el PP, partícipe a título lucrativo. Se impone esa cantidad en concepto de responsabilidad civil, desconocida para el partido, y no se indica si hay que abonar esa cantidad “al Ayuntamiento de Pozuelo, de Majadahonda o al Estado”·

En el PP defienden que “tenemos derecho a estar en desacuerdo con los jueces porque el partido está lleno de gente muy honrada, yo provengo de las bases y no me he encontrado nada de eso”. A pesar de todo, “entiendo la crítica”.

Este martes la secretaria general del PP y ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, comparece en la comisión del Congreso de los Diputados que investiga la presunta financiación irregular del partido. “Una comisión que no sirve para nada, allí se va con las conclusiones hechas (…). Allí se arrea a quien comparece”.