Josep Piqué: “No hay que dejarles pasar ni una a los independentistas”

El ex ministro de Exteriores durante la etapa de José María Aznar al frente del Gobierno, Josep Piqué, publica este mes de mayo su último libro: 'El mundo que nos viene'. Como recoge en su portada, el autor catalán analiza los “retos, desafíos y esperanzas del siglo XXI”.

Piqué ha visitado este martes la reunión del equipo económico de 'La Linterna' para presentar este libro y dibujar algunos detalles que plasma en sus páginas, pero también ha analizado los últimos sucesos ocurridos en la actualidad política catalana.

Sobre el recién nombrado presidente de la Generalitat, Quim Torra, el exministro ha reconocido que no le conoce y “prefiero no haberle conocido”. La etapa que se inicia con su investidura no traerá “nada bueno para Cataluña”, advierte Piqué, tendiendo en cuenta “lo que ya ha manifestado Torra en su discurso de investidura”.

Por eso, preguntado por el consejo que daría si fuese parte del Ejecutivo, Josep Piqué cree que “sería no precipitarse, pero sin perder un segundo cuando ya hay razones suficientes”. El exministro ha remarcado que “todo apunta a que perseveran en el error” y que “no hay que dejarles pasar ni una porque bastante han hecho ya”.

Piqué tira de autocrítica a la hora de analizar la campaña de los independentistas en el exterior durante los últimos años porque “se podría haber hecho más”. Sin embargo, el autor de 'El mundo que nos viene' ha matizado que “que a toro pasado es fácil hacer valoraciones”. Por esta razón, prefiere “aprender de esa lección y actuar en consecuencia”.

Más allá de Cataluña, entre otras muchas cuestiones, Josep Piqué ha incidido en la importancia del estrecho de Malaca (Asia) en el tablero económico mundial.