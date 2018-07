Girauta: “Sánchez consiste en la patrimonización pura del poder”

Juan Carlos Girauta, portavoz de Ciudadanos en el Congreso, no está contento con la forma en la que Pedro Sánchez ha logrado obtener los apoyos para la renovación de la directiva de RTVE. Así lo ha manifestado en los micrófonos de 'La Linterna' de la Cadena COPE, donde ha explicado por qué los miembros de su partido se han ausentado del pleno a la hora de votar los nombres de los futuros consejeros del ente público. “No se vota ni sí ni no, se votan nombres. No queríamos formar parte de una imagen lamentable que reproduce fielmente lo que supone el poder para algunos”, ha defendido Girauta.

Un debate que ha sido especialmente tenso en el que ha tenido que intervenir la presidenta de la Mesa del Congreso, Ana Pastor. Girauta cree que esa tensión ha sido fruto de el reparto que han hecho para designar a los consejeros, como “un botín entre los amigos”. Antes de aprobarse esta tarde la dirección de RTVE se había defendido que la elección debía hacerse mediante concurso público, recalcó el portavoz de Ciudadanos, por eso cree que “los que participaron en esa etapa previa tienen que estar avergonzados”.

Cree que Pedro Sánchez representa “la patrimonización pura del poder”, un juego de “quítate tú para ponerme yo”. Considera que incumplió hasta la primera de sus promesas, sacar adelante una moción para anunciar “una convocatoria rápida de elecciones”. “Ni siquiera nos ha presentado su programa de Gobierno”, ha criticado Juan Carlos Girauta.

Reunión con Quim Torra

La renovación de la cúpula de RTVE ha sido gracias al apoyo in extremis de Esquerra Republicana de Cataluña y Joan Tardá lo ha calificado de victoria política. Han dado su apoyo a cambio de que la reunión de Pedro Sánchez con Torra se haga sin cortapisas. “Es urgente que el Gobierno de nos explique si el señor Tardá está satisfecho por algún motivo y hay que preocuparse”, ha apuntado el portavoz de Ciudadanos en el Congreso.