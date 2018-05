El diputado de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, ha avanzado este jueves en ‘La Linterna’ que Mariano Rajoy “va a caer de forma desconcertante, si es que cae” ya que según indican los “números” todo parece indicar que dejará de ser presidente del Gobierno. Pero su ausencia en la sesión vespertina del debate “es una falta de respeto al pueblo español” ya que “nos jugamos el presente y el futuro de España”. En este sentido ha añadido que “hay que darse cuenta de que lo que está pasando es muy grave, están en riesgo la democracia y la unidad de España”.

No se ha sorprendido por el voto afirmativo del PNV a la moción de censura, un partido que “hizo su teatrillo como hizo con los presupuestos”. Y tampoco le ha parecido correcta la intervención de Pedro Sánchez quien, a su juicio, “ha demostrado una categoría muy baja en el parlamento, ha defraudado (…), va del brazo de Torra, de Puigdemont y de Iglesias”. El futuro más inmediato será una época dura, según dice Girauta, pero Ciudadanos ejercerá “una oposición frontal”. Y concluye que su voto en contra a la moción socialista responde a la falta de aval que sustenta a Sánchez: “a un señor que va avalado por Otegui, no le apoyo”.

También se ha referido Juan Carlos Girauta a ese cruce de declaraciones y mensajes de Albert Rivera y Pedro Sánchez en los que se hablaba de que la formación naranja daba por terminada la legislatura. En el hemiciclo “se ha visto cómo es cada uno; nosotros no tenemos que hacer público ningún sms, estamos para hacer política de altura no para vuelos gallináceos (…). No hay por qué llevar a la política cosas que son del corazón”. Tras la publicación de la sentencia del caso Gürtel, Ciudadanos da por terminada la legislatura después de una serie de “incumplimientos” por parte del PP: “cuando tú vas llenando un vaso siempre hay una gota que lo colma”. En este sentido el portavoz de Cs en el Congreso recuerda que el Partido Popular no ha querido reformar la ley electoral, ni eliminar aforamientos ni limitar mandatos, es decir, “las medidas de regeneración no las han querido tomar”.