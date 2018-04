Espejo (C's): “Si el Gobierno no hace su trabajo tendremos que hacerlo nosotros”

El diputado de Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña, José María Espejo ha comentado en 'La Linterna' que “es perfectamente evitable” que Antoni Comín (ERC) pueda delegar su voto desde Bélgica. La Mesa del Parlament ha admitido este martes el voto delegado del exconseller, que se encuentra huído en Bélgica. Allí espera la decisión de saber si es extraditado o no a España tal y como reclama el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena.

Espejo reclama la intervención del Gobierno de Mariano Rajoy con un recurso al Tribunal Constitucional para que se paralice de forma inmediata la resolución de la Mesa. No ocurriría lo mismo si ese recurso lo interponen los grupos, tal y como hoy ha sugerido Rajoy al dejar en manos de PP, C's y PSC la iniciativa. El vicepresidente del Parlament explica que “debería recurrir el voto delegado de Puigdemont y de Comín porque a nivel parlamentario hemos presentado todos los recursos, pero los instrumentos los tiene el Gobierno (…), el recurso del Gobierno suspendería la delegación de voto, el otro no y habría que esperar meses o años”.

Precisamente este miércoles está convocado un pleno del Parlament para convalidar dos decretos ley, sobre la prórroga presupuestaria y la recuperación de una parte de la paga extra de los funcionarios de la Generalitat de 2012. En estas votaciones podría aplicarse la delegación de voto de Comín, si antes la Mesa, con mayoría independentista, rechaza las peticiones de reconsideración.

Hasta el 22 de mayo hay tiempo para investir al nuevo presidente de la Generalitat aunque para José María Espejo “es bastante incomprensible la forma de actuar de los separatistas. Siempre buscan el conflicto, el lío y quizá quieran modificar la Ley de Presidencia para investir a Puigdemont a distancia”.

Como miembro de la Mesa, Espejo ha confirmado que la querella contra el juez Pablo Llarena aún no se ha presentado. Ciudadanos ha solicitado que se reconsidere esa decisión y si no es aceptada la formación naranja interpondrá “un recurso contencioso para que la querella no se presente (…). Se estarían destinando recursos públicos para defender un interés particular. Están utilizando el Parlament -concluye- como su bufete propio”.