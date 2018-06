Daniel Portero: “Los precios de una moción de censura hay que pagarlos pronto, si no, se olvidan”

Daniel Portero ha lamentado que escudándose en la legalidad el gobierno haya decidido emprender una política de acercamiento de los presos de ETA a cárceles del País Vasco. El presidente de la Asociación Dignidad y Justicia ha negado que la semana pasada el ministro del Interior les informara con detalle de que esta medida se iba a anunciar de forma tan inmediata. “No me lo dijo y eso duele” ha comentado.

También ha lamentado que no todas las asociaciones de víctimas del terrorismo se pronuncien con la misma rotundidad que la suya. “Me entristece -asegura-, lo primero es la justicia. Una víctima no quiere que se hable de su familia en un libro, sino que la justicia diga quién fue el asesino o quién dio la orden de cometer ese asesinato”. Y recuerda que aún hay muchos asesinatos sin resolver y eso “a día de hoy es un drama judicial y no se puede permitir por parte de ningún estado de derecho (…) el repudio ya no es necesario porque ETA no existe, pero sí la colaboración con la justicia”.

Daniel Portero lamenta la falta de sensibilidad del gobierno socialista para con las víctimas y avanza que si “quiere confrontación, la tendrán”. Ha hecho referencia al encuentro que mantuvieron las asociaciones con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska en la que fueron informadas genéricamente de los planes del gobierno. En esa reunión le trasladó a su amigo la intención de salir a la calle “si les fallan”, si el Ejecutivo transfiere las competencias en política penitenciaria al Gobierno Vasco. En ese momento, asegura Daniel Portero, Grande-Marlaska “deberá elegir entre las víctimas o el gobierno (…) y si elige la primera opción tendrá que dimitir”.

En este sentido mantiene que “los precios de algo tan importante como una moción de censura hay que pagarlos pronto, si no, se olvidan”.

El Congreso de los Diputados ha acogido un año más la conmemoración del día de las victimas del terrorismo. Al acto han asistido, entre otros, los ministros de Justicia, Dolores Delgado y el de Interior, Grande Marlaska así como los portavoces de los distintos grupos parlamentarios y representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

La presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo (FVT), Mari Mar Blanco ha dicho que “las víctimas no se venden, se defienden” y ha advertido de que cualquier gesto que se haga contra las víctimas y a favor de los terroristas será considerado como “un insulto”. Rechaza “medidas de gracia” hacia los etarras, hacia aquellos que no han colaborado con la justicia.