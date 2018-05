Chapu Apaolaza: “Ir a los toros hoy en día es completamente antisistema”

Han sido protagonistas por defender a los taurinos allá donde van, pero sobre todo, ante los ataques en redes sociales que tantas veces hemos visto. Los radicales han llegado incluso a desear la muerte a niños solo por el hecho de que les gustan los toros, y la Fundación está ahí para velar por ellos. “Hemos participado en más de 60 procesos” asegura el Chapu, que además de corredor de encierros, periodista y escritor, es desde Febrero el nuevo Portavoz del ente que tanto tiempo llevaban pidiendo los taurinos. Una plataforma que les defienda y proteja.

Pero además de defender la fiesta, uno de los principales objetivos de la Fundación es promocionar la tauromaquia. ¿Cómo? Con acciones como la que ha explicado su portavoz “Esta misma semana hemos llevado a corresponsales extranjeros en España a que conozcan una dehesa. Han venido reporteros de China, Francia, EEUU, Inglaterra... todavía no sabemos lo que ha salido, pero es curioso que algunos, como por ejemplo, un ciudadano chino, vea los toros con una sensibilidad que muchas veces no vemos en España. Nosotros no queremos convencer a nadie ni modificar su cabeza, pero sí enseñarles la dehesa y la vida del toro bravo.”

Pero... ¿hay más gente que acude a las plazas por ese sentimiento de odio que profesa el movimiento animalista? Los datos dicen que sí. Chapu asegura que “Hay un montón de gente que nos dice cuáles son nuestros hábitos de vida, de pensamiento, de cultura. La censura está sucediendo, nos dicen qué ver, qué pensar... Y esa misma gente que nos han censurado durante años, nos dicen que no podemos sentir lo que sentimos con los toros. Frente a toda esa manera, los toros es lo progre, los punk, lo antisistema”