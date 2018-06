Barreiro: “ La venganza política no es una buena herramienta de trabajo”

Este lunes acababa el plazo de presentación de enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado de 2018 que se iban a debatir a partir de este martes. El Partido Popular ha retrasado el debate para dar tiempo, aseguran, a que sea un ministro de Hacienda del nuevo gobierno el que defienda las cuentas del Estado. “Es lo que responde a la lógica y la coherencia” ha señalado en 'La Linterna' el portavoz del PP en la Cámara Alta.

Algunas informaciones señalaban que el Partido Popular podría tumbar en el Senado los Presupuestos ya que el PNV decidió apoyar la moción de censura presentada por Pedro Sánchez. “Eso está descartado -asegura-, nunca haremos nada que ponga en riesgo la estabilidad de España (…) primero porque hemos contribuído a esos presupuestos y después porque el nuevo gobierno sería incapaz de sacar otros”.

Los Presupuestos Generales del Estado de 2018 consiguieron en el Congreso de los Diputados el aval de 176 diputados, es decir, mayoría absoluta. El PP buscó el acuerdo con siete partidos políticos y “fruto de ese consenso -dice Barreiro- salió un proyecto nuevo, bueno, pero no el nuestro”. Esta es la razón que ofrecen los populares para introducir algunas enmiendas en su tramitación en el Senado. Y descartan cualquier tipo de venganza hacia el PNV, formación que votó a favor de las cuentas del Estado, pero que la semana pasada ayudó al PSOE a que saliera la moción de censura que acabó con el gobierno de Mariano Rajoy.

“Yo no utilizo el término traición, la venganza política no es una buena herramienta de trabajo, el PP no actúa así”, asegura Barreiro ante “la deslealtad” de un partido que “en una semana aprueba los presupuestos y a la siguiente contribuye a desbancar al gobierno”. El senador popular admite que “sería un error entrar en un debate territorial” si las concesiones pactadas con los nacionalistas vascos se trasladaran a otras comunidades autónomas.

Este martes se reúne el Comité Ejecutivo del Partido Popular presidido por Mariano Rajoy, el primero tras la moción de censura. Barreiro ha destacado la trayectoria política del ex presidente del Gobierno “que le avala para cualquier decisión dentro y fuera del partido”. Y ha reconocido que Rajoy “fue presidente del Gobierno ganando las elecciones y deja el país en mejor situación que heredó”. Barreiro desea a Sánchez lo mismo.

El portavoz popular no ha querido entrar en polémicas tras las palabras del ex ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo quien ha criticado el poder de Soraya Sáenz de Santamaría dentro del gobierno. “Cada uno es responsable de sus palabras, no soy partidario de estas confrontaciones (…). Margallo ha sido un gran ministro y una persona valiosa, pero no ha estado muy afortunado”.