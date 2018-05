Carlos González tiene 23 años y acaba de lanzarse al mundo del emprendimiento junto a dos amigos. Fruto de esta unión es GUESSER, un juego online que, según ha explicado su director técnico en ‘La Linterna’, “es de predicción, los usuarios tienen que poner su dinero en el resultado de ciertos eventos. La clave diferencial aquí es que los eventos son creados por los propios usuarios”.

Desde el resultado de un partido de fútbol hasta cuándo Trump dejará el gobierno de los EEUU pasando por el ganador de la última edición de Eurovisión, los usuarios que se unan a GUESSER pueden llegar a ganar dinero participando. “Por ahora es una aplicación, hay una página web” y lo siguiente, ha explicado González, es llegar a los dispositivos móviles. El proyecto nació hace 6 meses y partieron desde cero… por el momento el dinero es totalmente ficticio así que ahora mismo no hay nada que perder.

Y muchos recordarán la aplicación que enganchó a millones de personas en todo el mundo buscando por todos sitios pequeños bichos, los Pokemon, en la aplicación Pokémon Go. El mismo esquema sigue REWANS, una aplicación con la que hay que cazar marcas, y no bichos, por toda la ciudad. Eduard Quintana es el consejero delegado de este proyecto, que sólo tiene 19 días de vida, y ha explicado su funcionamiento en ‘La Linterna’: “a través de la aplicación se juega con las marcas. Las marcas, al entrar en este canal, tienen una manera de interactuar con mucha gente que hasta ahora no tenían”.

El funcionamiento es sencillo: “Tu te bajas la aplicación gratis, en cualquier lugar de España tienes un montón de marcas y regalos que puedes conseguir. Le das a jugar y tienes “huevos” que se generan a tu alrededor; tienes 5 minutos, coge los que puedas, acumula puntos y entras en un ránking”. Drones, teléfonos móviles o viajes son algunos de los premios sorteados. Y es que más allá de ser un juego online, ha explicado Quintana, es un canal de comunicación muy atractivo para las marcas.