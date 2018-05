Ciudadanos trabaja para que Valls sea "candidato de consenso" en Barcelona

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha confirmado este jueves que su partido trabajará para que el ex primer ministro francés Manuel Valls pueda ser un "candidato de consenso" en las elecciones para la alcaldía de Barcelona en 2019, al apostar por abrir su formación a "independientes" y gente "de peso".

"Estamos en contacto con él, no lo escondo. Él tampoco. Fue él el que anunció que estábamos en contacto para montar una candidatura en Barcelona y yo confío que el talento en política tiene las puertas abiertas", ha destacado el diputado en un encuentro con la prensa española en Buenos Aires, donde ha iniciado una visita oficial

En los últimos días, miembros de Ciudadanos se mostraron dispuestos a que el partido integre una plataforma amplia de fuerzas constitucionalistas para la alcaldía barcelonesa, según había sugerido en una entrevista Valls la semana pasada, para ganar, según dijo el ex primer ministro francés, a "populistas y separatistas".

En este sentido, Rivera ha afirmado que "hay ejemplos de distintos gobiernos con gente independiente que están consiguiendo hacer las cosas de otra manera". "Me parece que incorporar independientes y gente del peso y talla de Manuel Valls sería una buena noticia no solo para Ciudadanos sino para Barcelona", ha añadido el presidente de la formación naranja.

Frente a la actual alcaldesa, Ada Colau -de la coalición electoral Barcelona en Comú-, el presidente de Ciudadanos se ha mostrado convencido de que Valls -nacido en Barcelona y con nacionalidad española y francesa- sería un "magnífico representante para Barcelona, Cataluña y España".

"Vamos a trabajar para esa candidatura. Habrá más candidaturas con independientes porque Ciudadanos está abriendo las puertas", ha resaltado Rivera.

"No hace falta tener políticos profesionales sino buenos profesionales estando un tiempo en política en un momento dado en un lugar adecuado. Esa es la filosofía de Ciudadanos. Vamos a trabajar para que Valls pueda ser un candidato de consenso, candidato amplio", ha concluido.

Ya el martes pasado, el líder del PSOE, Pedro Sánchez, pidió a Rivera que aclarase si "ha fichado o no" a Valls" como candidato a la Alcaldía de Barcelona, ya que, a su juicio, por declaraciones que está haciendo el ex primer ministro francés "parece que le ha dado calabazas". "Ante las críticas... aquella frase de 'ladran luego cabalgamos'. Me ciño a ello. Estoy convencido de que la crítica de aquellos que no tienen proyecto no hay que contestarla, hay que rebatirla en las urnas con un proyecto mejor", ha argumentado Rivera.