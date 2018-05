Bermúdez de Castro invita a senador de EH Bildu a visitar la Cataluña real

El secretario de Estado para las Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro, ha invitado hoy al senador de EH Bildu Jon Iñarritu a visitar "toda Cataluña", la "Cataluña real" y "no sólo la del lazo amarillo".

Ha sido durante una contestación a Iñarritu en la Comisión Constitucional del Senado, después de que el senador de EH Bildu le preguntara sobre la llamada "operación híbrida" que podría haber sufrido España a través de herramientas informáticas y robots durante la celebración del referéndum ilegal del 1-O en Cataluña.

Según el senador, fue la propia vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, la que habló de esa "operación híbrida", con la que se habría intentado perjudicar la imagen de España en el exterior.

Una imagen "negativa", en opinión de Iñarritu, que "se la buscó el propio Gobierno el 1 de octubre repartiendo democracia en las calles de Cataluña a diestro y siniestro, con un récord de portadas internacionales al día siguiente".

El secretario de Estado le ha contestado que no estaba en condiciones de darle más información a ese respecto al tratarse de un caso de seguridad nacional.

Durante los turnos de réplicas ambos han mantenido un breve rifirrafe a cuenta de la situación en Cataluña, después de que Iñarritu se refiriera a los "ultras" que retiran los lazos y las cruces amarillos de los lugares públicos.

"Califica usted de ultras a los que retiran las cruces, y ¿cómo califica a quienes han ido a ponerlas?", se ha preguntado Bermúdez de Castro, que ha acusado al senador de "descalificar" al 50 por ciento de la población catalana que no piensan como él.

También ha abogado por recuperar la normalidad en Cataluña, un trabajo en el que, según su criterio, deben colaborar todos, incluidos los medios públicos de comunicación catalanes.

Bermúdez de Castro ha negado además que el Gobierno tuviera contactos con los magistrados del Tribunal Constitucional cuando presentó el recurso contra la investidura de Carles Puigdemont, en enero pasado.

Ha rechazado asimismo la crítica de Iñarritu de que no hay separación de poderes y ha argumentado que si no fuera así no se hubieran visto algunas sentencias recientes, en alusión a la del caso Gürtel de la semana pasada. "La separación de poderes está suficientemente demostrada", ha subrayado-

Respecto a la no publicación de momento de los nombramientos de los consellers propuestos por el nuevo presidente catalán, Quim Torra, se ha mostrado dispuesto a comparecer de nuevo para dar todas las explicaciones necesarias.