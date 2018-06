Trump aprieta, pero no ahoga... de momento

Estados Unidos ha rebajado la presión comercial sobre China, al menos parcialmente, y los mercados financieros se han relajado. No se han calmado completamente, pero por lo menos se ha reducido la crispación. Las espadas comerciales siguen en alto. Los inversores continúan preocupados por las amenazas de nuevos aranceles.

Preocupan las limitaciones al capital chino en las tecnológicas estadounidenses (aunque ahora parece que no serán tan drásticas como se dijo inicialmente) y preocupan también y mucho los aranceles sobre los automóviles fabricados en la Unión Europea.

Pero hoy poco a poco los inversores han empezado a convencerse de que finalmente la sangre no llegará al río. Por lo menos no de forma tan violenta y dramática como se temía. Trump aprieta, pero no ahoga. Al menos por el momento. Estados Unidos ha rebajado el tono de sus amenazas después de que China haya dejado entrever que no comprará más bonos de Estados Unidos y que incluso podría reducir su posición de estos títulos en su cartera.

Las Bolsas han cerrado en ganancias una sesión que había comenzado con pérdidas extendidas y de cierto calado. El índice Ibex 35 ha reaccionado al tocar la cota de los 9.500 puntos, para cerrar mucho más arriba, en 9.658 con alza de un 0,22 por ciento.

Han bajado los dos grandes bancos, Ha repetido cambio Telefónica y han subido Repsol y las eléctricas, entre ellas Gas Natural Fenosa, que ha vendido su participación del 70 por ciento de la empresa Kangra, su filial minera en Sudáfrica. Gas Natural ha decidido cambiar su denominación social a Naturgy. Mañana la compañía presentará su plan estratégico en Londres a analistas e inversores.

En el mercado de deuda, la prima de riesgo se mantiene por encima de 100 puntos, con la rentabilidad del bono de referencia a diez años en el 1,37 por ciento. En el de divisas, el euro podría debilitarse seriamente si se resquebraja la coalición de gobierno en Alemania. Hoy el euro se cambia por debajo de 1,16 dólares.

Y atención al petróleo, que supera ya los 77 dólares por barril, frente a los 50 de hace un año. Estados Unidos está presionando a algunos países para que reduzcan todo lo posible sus importaciones de crudo iraní.

Según el Banco de España la subida del petróleo puede reducir dos décimas el crecimiento de la economía española en los próximos ejercicios.