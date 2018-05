Sordo y Álvarez amenazan a la CEOE: este año "no habrá desacuerdo pacífico"

NEGOCIACIÓN COLECTIVA

Madrid, 22 may (EFE).- Los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, han avisado a la patronal de que el objetivo de los sindicatos es lograr un pacto salarial que suponga un reparto de la riqueza, pero que "no aceptarán cualquier acuerdo ni un portazo. No habrá un desacuerdo pacífico".,Durante la concentración de hoy a las puertas de la sede de la CEOE en Madrid, los líderes de las centrales han manifestado su voluntad de llegar a un acuerdo para los próximos dos años y me