Sindicatos avisan de que no aceptarán pacíficamente un desacuerdo salarial

NEGOCIACIÓN COLECTIVA (Previsión)

Madrid, 22 may (EFE).- Los sindicatos se han concentrado hoy en más de 50 ciudades ante las sedes de las patronales para avisar a los empresarios de que en materia salarial "no aceptarán cualquier acuerdo ni un portazo", es decir, que "no habrá un desacuerdo pacífico" como el año pasado, sino que crecerá la conflictividad.,En la concentración de Madrid, a la que han acudido los líderes de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, miles de personas han exigido salarios dignos a la CEOE, con pancarta