¿Qué puedo hacer si tengo un billete de Ryanair para los días de huelga?

Los sindicatos que representan a los tripulantes de cabina (TCP) de la aerolínea irlandesa Ryanair anunciaron este jueves la convocatoria de una huelga los próximos días 25 y 26 de julio en España, Portugal, Italia y Bélgica. En concreto, los paros tendrán lugar en los cuatro países el 25 de julio, mientras que el 26 serán en Portugal, España y Bélgica.

Los trabajadores reclaman a la aerolínea de bajo coste, entre otras cosas, que respete los derechos laborales de cada país en el que opera y reconozca a los representantes elegidos por cada organización para negociar un convenio colectivo. Los paros anunciados hoy se suman a la huelga de veinticuatro horas convocada por un grupo de pilotos irlandeses de Ryanair para el 12 de julio.

Pero, ¿qué puedo hacer si tengo un billete de avión con Ryanair para esos días? Una huelga no es una causa de fuerza mayor, por lo que la aerolínea no podrá usar este argumento para negar la indemnización a los afectados. Además, Ryanair tendrá que comunicar 15 días antes si cancela o no tu vuelo y reembolsar el importe del billete. "Si no lo hace, sí tenemos derecho a reclamar y a que nos pague, además, una compensación en metálico que va entre los 250 y los 600 euros en función de la distancia y el trayecto", ha explicado a COPE Enrique García, portavoz de la OCU.

Y si la huelga nos causa algún otro perjuicio económico, como gastos de hotel o comida, también tenemos derecho a exigirlo.

INDEMNIZACIONES EN CASO DE CANCELACIÓN POR HUELGA

En vuelos de hasta.1500 km: 250 euros

En vuelos entre 1.500 y 3.500 km: 400 euros

Vuelos intracomunitarios de más de 1.500 km: 400 euros

Vuelos de más de 3.500 km: 600 euros