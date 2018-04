PSOE acusa a Montoro de ofender con un Presupuesto de un Gobierno no creíble

La portavoz del PSOE en el Congreso, Margarita Robles, ha acusado al ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, de "ofender" con la defensa de un Presupuesto para 2018 que "no tiene ninguna credibilidad" y que pone de manifiesto una reforma laboral que ha precarizado el empleo.

En rueda de prensa en el Congreso tras la primera sesión del primer día de debate de totalidad al proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2018, Robles ha afirmado que el discurso de Montoro ha producido "sonrojo" cuando en las mismas horas que ha dimitido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha dicho "hasta en ocho ocasiones" que es el Presupuesto de un Gobierno que tiene credibilidad.

Ha lamentado que el ministro haga esta afirmación y alardee de ello cuando la dimisión de Cifuentes es un síntoma más de la corrupción del PP y ha dicho que "es una falta de respeto a los ciudadanos".

Robles también ha criticado que Montoro no tenga "sentido de la decencia" al no reconocer que la recuperación económica ha sido gracias al esfuerzo de toda la sociedad y no por las políticas económicas del Ejecutivo.

En este sentido, ha recordado que la reforma laboral del Gobierno ha precarizado el empleo al tiempo que ha afirmado que las rebajas fiscales que contemplan los Presupuestos son "parches" y las cuentas no contienen medidas que permitan la modernización de la economía del país.