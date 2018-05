Primark se niega a vender una camiseta de fútbol de España y luego rectifica

Una vez más, la minoría ha marcado durante un tiempo la actualidad a la mayoría. El independentismo radical ha metido tanto miedo a Primark que la empresa, en un momento de debilidad, aseguraba que no vendería la nueva camiseta de de fútbol de España “para no molestar” a los secesionistas.

Según informa Libremercado, ha sido una llamada por parte de una clienta la que lo ha destapado todo. Dicha persona les preguntaba si iban a vender dicha prenda, ante lo que la tienda le decía que no porque a los independentistas no les gustaba. Dicha respuesta, como es lógico, no ha gustado nada a la persona que hacía la llamada y no dudó en usar Twitter para dar a conocer su disgusto así como un boicot para responder a la ese movimiento:

Señores de @Primark acabo de escuchar un audio de un cliente hablando con una tienda de Primark , confirman que ni en Tarragona ni en Barcelona van a vender la camiseta de la selección, pq a los indepes no le gusta...Pues a mi ya ni me va a gustar gastarme dinero en Primark — Sergio (@piedradura0) 30 de mayo de 2018

Ante el posible daño por la mala fama, la compañía no ha tardado en dar marcha atrás: "Reconocemos que esta ha sido una decisión equivocada y susceptible de ser interpretada como una falta de respeto a los seguidores de la selección española, cosa que lamentamos. dicho producto serádistribuido a todas las tiendas catalanas en los próximos días, tan pronto como lo permitan nuestros servicios logísticos”.



Una vez más se demuestra la potencia y utilidad de las redes sociales para hacer que las marcas reacciones ante polémicas decisiones, en este caso relacionadas con el intento de una minoría como es el independentismo de imponer sus prohibiciones a la mayoría.