La prima de riesgo de España pasa de 125 puntos por primera vez desde octubre

ESPAÑA DEUDA

Madrid, 29 may (EFE).- La prima de riesgo de España superaba hoy en la apertura de la sesión los 125 puntos básicos (126,1), algo que no ocurría desde octubre de 2017, después de que el interés del bono español a diez años, cuyo diferencial con el alemán del mismo plazo mide el riesgo país, haya subido al 1,546 %.,La rentabilidad del bono nacional no estaba tan alta desde mediados de febrero de este año, en tanto que el interés del bono germano se reducía al 0,316 % desde el 0,344 % que marcaba