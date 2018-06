¿Por qué los restaurantes de comida rápida de EE.UU. recurren a los robots?

Quienes han comido las hamburguesas de Flippy dicen que te puedes chupar los dedos. Flippy es “el primer asistente de cocina robótico autónomo del mundo que puede aprender de su entorno y adquirir nuevas habilidades a lo largo del tiempo” se pude leer en la web de sus creadores Miso Robotics. Puede hacer hasta 300 hamburguesas a la hora, utiliza con maestría la espátula, colabora con el personal de cocina y puede estar activo en perfecto funcionamiento durante 100.000 horas.

Con esta tarjeta de presentación es normal que muchos restaurantes cuenten con este robot entre su personal. En Estados Unidos, incluso se habla de él en muchos artículos de los principales medios de comunicación como en las noticias de la abcnews, “Hamburger-making robot Flippy is back at Calif. Chain” podemos leer en el USAToday, "The robot chef that can flip 300 burgers a day" en el Daily Mail.

Sin duda es una ayuda inestimable, pero la verdadera noticia la encontramos en el The Wall Street Journal, que informa de como la cadena CaliBurger LLC ha tenido que comprar para sus restaurantes a lo largo de todo el país a Flippy por la falta de mano de obra humana.

Asegura John Miller, director ejecutivo y fundador de CaliBurger LLC, que les está resultando imposible “encontrar empleados” por eso la solución es Flippy, que va a ser instalado en diez de sus 50 restaurantes antes de que finalice 2018.

Flippy se encargará del trabajo pesado, liberando a los empleados para ordenar los comedores y rellenar las bebidas, un trabajo menos arduo que podría facilitar el reclutamiento y la retención de los trabajadores.

Se da la paradoja de que falta justo la mano de obra que realizarían los inmigrantes, que cada vez cruzan la frontera en menor número por la política migratoria de Donald Trump que como ha repetido en las últimos horas “no va a cambiar”.