El PNV dice que el PSOE debe aclarar varias "incógnitas"

MOCIÓN CENSURA

Pamplona, 29 may (EFE).- El portavoz del Grupo Vasco en el Congreso, Aitor Esteban, ha asegurado hoy que su partido no tiene una posición tomada sobre la moción de censura presentada al presidente Mariano Rajoy porque antes el PSOE deberá aclarar distintas "incógnitas".,Tras comentar que de momento no se han reunido con Pedro Sánchez para tratar sobre la moción, Esteban ha indicado en conferencia de prensa que antes de decidir el PNV quiere saber qué planes tiene el PSOE.,"Habrá que aclarar para