Nuño de la Rosa, un gestor para pilotar la nueva etapa de El Corte Inglés

Se abre una nueva etapa en El Corte Inglés. No ha habido sorpresas. El consejo de administración se ha reunido con carácter extraordinario para cesar como presidente a Dimas Gimeno, que ni siquiera ha acudido a la cita. La decisión se ha adoptado de forma unánime. Le sustituye en el cargo Jesús Nuño de la Rosa. Es el primer responsable en la historia del grupo que no forma parte de la familia fundadora. Sin embargo no hay que olvidar que fue uno de los directores generales más jóvenes que nombró en su día Isidoro Álvarez, al frente de la filial de viajes donde hizo un gran trabajo. El órgano de gobierno de la compañía ha considerado necesario un cambio de liderazgo para afrontar los retos de futuro e impulsar una nueva etapa de crecimiento. Nuño de la Rosa cuenta con una amplia y dilatada experiencia en el mundo de la empresa y de las finanzas, lo que le permitirá encarar los nuevos desafíos del grupo según afirma en un comunicado.

La decisión cierra una etapa convulsa en la empresa de distribución. El relevo se considera un gran acierto de los accionistas, en especial de las hermanas Marta y Cristina Álvarez. Primero porque recupera la imagen de unidad en el máximo órgano de la compañía. En segundo lugar porque se apuesta por un gestor y un profesional del sector como Nuño de la Rosa, hasta ahora consejero delegado junto con Víctor del Pozo, que se mantiene en el cargo.

Nuño de Rosa (Madrid, 1963) es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid. Ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional en Viajes El Corte Inglés, empresa de la que fue director general desde 1998 hasta octubre de 2017 cuando fue nombrado consejero delegado del Grupo. También es patrono de la Fundación Ramón Areces. Ha destacado por su conocimiento del ámbito empresarial, del sector hotelero y turístico, y de los mercados internacionales, como demuestra la amplia red que Viajes El Corte Inglés ha desarrollado en diversos países del mundo. Quienes le conocen dicen que es una persona amable, tranquila , conciliadora y visionario. Le encanta, por cierto, el mus.

Desde luego tiene por delante muchos retos al frente El Corte Inglés. Para empezar que la marca siga siendo un referente del sector y hacer frente al avance de gigantes de internet como Amazon que están copando las ventas online. Para la empresa española una alianza con una de ellas sería positiva porque le permitiría llegar a un mayor número de clientes y optimizar sus establecimientos. La buena ubicación de los centros es una de sus fortalezas para agilizar todavía más los envíos. El nuevo presidente deberá también mejorar la rentabilidad, preparar la salida a Bolsa o afrontar el desarrollo internacional. Ahora mismo 92 de sus 94 centros comerciales se encuentran en España. Los otros dos en Portugal, en Lisboa y Oporto. Además cuenta con agencias de viaje en Francia y Reino Unido y varias tiendas Sfera en una decena de mercados.

El Corte Inglés facturó en su último ejercicio 15.505 millones de euros y ganó 162 millones. Tiene casi 92.000 empleados y 31.000 proveedores. De forma directa o indirecta da trabajo a unas 350.000 familias. Otra de sus pluses es la tarjeta, con 11 millones de usuarios. El grupo siempre ha mantenido una política de servicio al cliente y un constante interés por adecuarse a los gustos y necesidades que demanda la sociedad. La garantía, calidad, especialización y su continua apuesta por la innovación han hecho se convierta en el líder europeo de grandes almacenes y en un referente en la distribución española.