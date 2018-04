Montoro rechazará este miércoles las seis enmiendas a la totalidad a los Presupuestos

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, abrirá este miércoles el debate de totalidad al proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018 y rechazará las seis enmiendas de devolución que han presentado PSOE, Unidos Podemos, ERC, PDeCAT, Compromís y EH Bildu. El ministro de Hacienda subirá a la tribuna del Pleno del Congreso a las 12:00 horas para defender un proyecto presupuestario que este año parte de un techo de gasto de 119.834 millones de euros, un 1,3 % superior al de 2017, y una previsión de ingresos tributarios de 210.015 millones, un 6 % más. Montoro argumentará previsiblemente el mayor incremento del gasto público para 2018 destinado a pensiones, a subir el salario a los funcionarios o a equiparar el sueldo de los policías y guardias civiles con los cuerpos y fuerzas de seguridad autonómicos.

Además, añadirá el aumento del importe para la financiación autonómica, ya que las comunidades autónomas (CCAA) recibirán 105.020 millones en concepto de financiación y las corporaciones locales 18.230 millones, así como otros 16.500 millones y 1.000 millones, respectivamente, para financiar los mecanismos de apoyo financiero. También, argumentará la exención del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) para rentas de hasta 14.000 euros anuales y las deducciones para las inferiores a 18.000 euros y para familias o para pensionistas. El ministro, con toda probabilidad, recibirá las críticas de los seis partidos enmendantes, que aluden que estas cuentas contemplan una subida sólo de las pensiones más bajas y no una revalorización de todas las pensiones según el índice de precios de consumo (IPC).

La mayoría de los partidos que rechazan los presupuestos critican que consolidan la austeridad y que rebajan las inversiones y no incluyen unos gastos e ingresos realistas. Sin embargo, el Gobierno previsiblemente pasará este primer examen parlamentario gracias al apoyo del PNV, que no ha presentado enmienda a la totalidad y que, según el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, "indica que rechazará las enmiendas de los otros partidos". Con el apoyo del PNV, el PP tiene garantizados 175 diputados, ya que se suman a los de Ciudadanos, Coalición Canaria, Foro Asturias y UPN. Precisamente, el debate se produce en medio de la polémica sobre si el Gobierno y el PNV están negociando concesiones en materia de transferencias o de presos de ETA, aunque tanto el partido nacionalista vasco como el PP lo han negado.

Hernando ha garantizado que ni habrá "ruptura de la Caja única de la Seguridad Social ni compensaciones de ningún tipo en materia de transferencias ni de beneficios a los presos de ETA", ya que "el PNV sabe que hay determinadas cosas que no se pueden plantear y no las ha planteado". Sin embargo, Ciudadanos ha insistido en que no apoyará al Gobierno si hay concesiones en este sentido y ha acusado al PP de negociar "en una sala oscura" y no ser transparentes. Tampoco el PSOE ve con buenos ojos que pueda haber grupos políticos que traten de sacar réditos en las negociaciones con los Presupuestos y no piensen en toda la ciudadanía. Lo cierto es que el debate de este miércoles se inicia a mediodía y se retoma a las 16:00 horas con la intervención de todos los partidos que han registrado enmiendas, de mayor a menor.

El jueves continuará a las 09:00 horas con el turno de fijación de posiciones y la votación final. Todo parece indicar que las enmiendas a la totalidad recibirán 175 votos a favor y 175 en contra, puesto que Nueva Canarias ya ha anunciado que las rechazará. Así, tras repetirse tres veces la votación, a la tercera decaerían las iniciativas, tal como pasó con los Presupuestos de 2017, y el proyecto de Ley seguiría con su tramitación con la presentación de enmiendas parciales, cuyo plazo de registro finaliza este viernes a las 14:00 horas.