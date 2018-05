Millner Co., la startup que comercializa 'relojes gratis', abre su propio centro de distribución en Asia

(Información remitida por la entidad que la firma:)

"La marca de relojes abre un nuevo centro de distribución y logística en Asia que le permitirá centralizar las operaciones, reducir tiempos de entrega y mejorar la calidad del servicio.

Desde el momento de su creación, fruto de la idea de un grupo de jóvenes emprendedores de Barcelona, este "estilo de vida", como ellos prefieren llamarle, no ha dejado de crecer y triunfar. Estos jóvenes consideraron que era excesivo pagar 60 o 70 euros por un reloj, el coste de producción de los cuales era mucho menor. En ese preciso instante empezaron el proyecto de vender 'relojes gratis', es decir, por los que solamente se pagan los gastos de envío del producto y nada más.

La clave de su éxito se encuentra en la estrategia que utilizan. Consiste en ofrecer un catálogo de relojes de moda por los que el cliente solamente debe pagar por el envío.

Gracias a esta revolucionaria idea, la startup se ha hecho muy popular en redes sociales y en poco tiempo. También, a raíz de las campañas que han realizado con diferentes influencers, han enfocado su mercado hacia un público joven de entre 18 y 25 años, quienes desean tener las últimas tendencias en relojes a un precio justo.

Siguiendo en esta línea de crecimiento y expansión, Millner Co. abre ahora en Asia, gracias a su última ronda de financiación, un centro de distribución y logística propio que les permitirá centralizar las operaciones, reducir los tiempos de procesamiento y entrega y mejorar la calidad de su servicio.

Otro punto favorable para la marca, que sin duda cabe destacar, es el lanzamiento de una nueva colección de relojes de marca propia Millner Co. Esto ha sido posible gracias, en parte, a la apertura de este nuevo centro logístico, ya que ahora pueden comercializar también sus propios relojes a precios muy competitivos. En este caso, un 70% inferiores al resto de marcas del mercado.

Este nuevo paso para la startup también es debido al gran volumen de ventas que tienen, ya que según Juan M., Director General de la startup Millner Co., "hemos limitado a un máximo de 5 productos por pedido. Sino rompíamos stock en cuestión de días".

Acerca de Millner Co.

Millner Co. es una startup destinada a los millenials. La marca se creó con el objetivo de aportar una solución de calidad a aquellos amantes de la moda que no quieren gastar más de 10 en un reloj. Con esta premisa, su estrategia de éxito es vender 'relojes gratis' en los que el cliente solo ha de pagar el coste de envío. Su ilusión no es otra que saber que todo el mundo podrá disfrutar de la última tendencia en relojes a un precio justo.

Más información en millnerco.com o en su Instagram @millnerco.

Contacto

Nombre contacto: Millner Co.

Teléfono de contacto: 938082923

Imágenes http://bit.ly/2LsCSXJ"

AGENCIA EFE S.A. no se hace responsable de la información que contiene este mensaje y no asume responsabilidad alguna frente a terceros sobre su íntegro contenido, quedando igualmente exonerada de la responsabilidad de la entidad autora del mismo.