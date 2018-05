El lucrativo negocio de los deportes electrónicos

¿Qué tienen en común la estrella china de baloncesto Yao Ming, el grupo estadounidense Imagine Dragons o la empresa Kaspersky Lab, especializada en seguridad informática? Que los tres han anunciado recientemente inversiones millonarias en el mundo de los deportes electrónicos (eSports).

A estos nombres se unen los de otros deportistas como Fernando Alonso, Álvaro Arbeloa y David Villa, que aparte de aportar dinero para el crecimiento de los clubes que participan en las competiciones, han decidido ser una parte activa. Este es el caso del futbolista del F.C. Barcelona André Gomes, al que se podía ver en un spot publicitario de G2, una empresa de deportes electrónicos fundada por el empresario español Carlos 'Ocelote'.

Please give a warm welcome to one of several new strategic investors, FC Barcelona Midfielder @aftgomes! pic.twitter.com/I6sQGDNgeX