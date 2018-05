Los atrasos de la subida de pensiones se abonarán antes de final de julio

(Actualiza la EC2823 con aclaración del Ministerio de Empleo)

Los atrasos de la subida de pensiones recogida en el proyecto presupuestario de 2018 -un 1,6 % con carácter general, que se eleva al 3 % para las mínimas y la subida para las de viudedad- se abonará antes de terminar el mes de julio.

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha apuntado hoy durante su intervención en el Pleno del Congreso de los Diputados con motivo del debate las enmiendas parciales al proyecto presupuestario de 2018, que dado que el incremento de pensiones tiene efecto desde el 1 de enero, los atrasos se abonarán en una segunda paga.

No obstante, fuentes de Empleo han recordado a EFE que el aumento de la base reguladora de las pensiones de viudedad al 56 % no tiene carácter retroactivo, por lo que no se actualizarán atrasos desde el 1 de enero.

Báñez ha explicado que la subida de las pensiones tiene efecto desde enero pero no se aplicará hasta que entre en vigor el Presupuesto, por lo que la diferencia entre este repunte y el ya aplicado desde principios de año, del 0,25 %, correspondiente a ese periodo se abonará en una segunda paga este verano.

Ha destacado que la subida, pactada con el PNV, pretende "devolver el esfuerzo que han hecho nuestros mayores en la salida de la crisis", y ha señalado que, además, más de 186.000 mujeres con hijos que se jubilen este año podrán obtener un complemento en su pensión, con lo que el número de jubiladas que reciben este suplemento alcanzará el medio millón a final de año.

La ministra ha destacado en su intervención que ya se ha recuperado el 75 % del empleo perdido en la crisis y ha defendido la necesidad de crear "mejores empleos" porque todavía "queda mucha tarea por completar".

El proyecto presupuestario, ha recordado, recoge políticas de empleo para mejorar la protección por desempleo, la activación para desempleados, la adaptación a las transformaciones económicas o la modernización de los servicios públicos de empleo.

En materia de formación, ha destacado la apuesta por la formación profesional dual y el complemento de garantía juvenil para jóvenes que trabajan y estudian, que se complementa con una bonificación de 3.000 euros durante tres años para su contratación.

Asimismo, ha subrayado que la mejora de la protección social también llegará a los policías locales tras recoger los Presupuestos una cotización adicional del 10,60 % sobre la base de cotización por contingencias comunes para hacer efectiva la jubilación anticipada de este cuerpo de Policía.

Ha valorado que todos los grupos parlamentarios se hayan sumado a esta iniciativa que supone "llevar a cabo una reivindicación histórica" de los policías locales, para poder jubilarse anticipadamente a los 59 años.

La ministra ha incidido en que este Presupuesto recoge mejoras en las condiciones de trabajo y en los salarios, con el aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y de los sueldos de la función pública y en este sentido ha pedido a patronal y sindicatos que "colaboren y ayuden con sus responsabilidades y con su compromiso" para que también se acompañen mejoras en el resto de salarios.