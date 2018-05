Linde pide que la situación política no afecte al nombramiento del gobernador

BANCO ESPAÑA (Previsión)

Madrid, 25 may (EFE).- El gobernador del Banco de España, Luis María Linde, ha pedido hoy que la situación política no tenga consecuencias sobre el nombramiento de su sucesor, y se ha mostrado confiado en que Gobierno y PSOE, pese al momento actual, actuarán "en consecuencia".,El Banco de España "no es una institución como las demás" porque el gobernador se sienta en el consejo de gobierno del Banco Central Europeo (BCE), que es una de las principales instituciones europeas, un hecho "importantí