Linde descarta una burbuja inmobiliaria porque no se observa en el crédito

BANCO ESPAÑA

Madrid, 25 may (EFE).- El gobernador del Banco de España, Luis María Linde, ha descartado que España viva una nueva burbuja inmobiliaria, ya que estas "se manifiestan en el crédito" y eso no está ocurriendo.,Durante su intervención en un desayuno informativo organizado por El Independiente, Linde ha insistido en que no se observan "síntomas" de burbuja porque el crédito "no está subiendo de forma ni remotamente parecida a la burbuja" de entre 2004 y 2008.,El gobernador ha admitido que "en alguno