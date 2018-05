Linde cree que los casos de corrupción no tienen impacto económico apreciable

GÜRTEL SENTENCIA

Madrid, 29 may (EFE).- El gobernador del Banco de España, Luis María Linde, ha señalado hoy que los casos de corrupción en el país no alcanzan a tener un impacto "apreciable" en la tasa de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) y no tienen interés macroeconómico.,Al término de su comparecencia en la Comisión de Economía del Senado para valorar el proyecto del Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2018, Linde ha dicho que "sin querer quitar importancia" a los fenómenos de corrupción