Linde: La banca aún está lejos de haber resuelto todos sus problemas

El gobernador del Banco de España, Luis María Linde, ha advertido hoy al sector financiero de que aunque ha mejorado "mucho, en muchos sentidos", "aún está lejos" de haber resuelto todos sus problemas, como la reducción de sus activos dudosos.

Además, la banca tiene que seguir mejorando en capital y en solvencia según ha dicho Linde durante un desayuno organizado por El Independiente, en el que ha añadido que se espera que la aplicación completa de la nueva normativa europea Basilea III ayude a mejorar la posición de solvencia del sector financiero español.

De la misma manera, Linde ha abogado por una mejora de la eficiencia del sector y de su rentabilidad, y en este sentido, ha insistido que aún hay margen para más consolidación bancaria.

"Existe margen, y en los próximos se tendrá que abordar porque será bueno para el sistema bancario y para la economía", ha añadido.

En este sentido, y preguntado por la concentración que ya existe en el sector tras la reestructuración, en la que los cinco principales bancos concentran el 80 % de la población, Linde ha asegurado que en otros países, ese porcentaje es mayor, y que el problema no es si "son tres o cuatro bancos", y si, si existe competencia entre ellos.

La banca española "puede ser acusada de todo, pero no de competir severamente entre ella". "Hay una competencia muy intensa", ha destacado el gobernador, que ha insistido en que en España "hay margen para más concentración".

En su intervención, Linde que ha dicho que la banca tiene razón al pedir "parar", y no seguir acumulando nuevas medidas regulatorias, no ha querido hacer referencia al Banco Popular, y ha dicho que ante los muchos procesos judiciales que tiene abiertos, no correspondía decir nada en este momento.

Por último, el gobernador ha sido preguntado por Bankia, y por si estaba a favor de ampliar el plazo de privatización, y ha asegurado que "hay que estar en la gestión de la entidad, ser su propietario y ver que posibilidades hay en cada momento, para saber que es lo mejor".

"El objetivo es recuperar las ayudas y conseguir que la entidad funcione bien, tenga futuro, gane presencia, actividad y eficiencia", y los responsables de su privatización, "tendrán todo eso en la cabeza cuando se tome la decisión", ha concluido.