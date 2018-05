El juez Andreu archiva la causa por las preferentes de Caja Madrid

BANCA PREFERENTES (Ampliación)

Madrid, 18 may (EFE).- El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha acordado el archivo de la investigación a la antigua cúpula de Caja Madrid por las preferentes al no quedar acreditado que éstas se emitieran para "engañar a los inversores de forma global" aún sabiendo que no iban a recuperar su dinero.,En un auto conocido hoy, el titular del juzgado central de Instrucción número 4 asume el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, que en su último informe aseguraba que esta posibilidad "n