El juez Andreu archiva la causa por las preferentes de Caja Madrid

BANCA PREFERENTES (Seguirá Ampliación)

Madrid, 18 may (EFE).- El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha acordado el archivo de la pieza separada del caso Bankia en la que se investiga a la antigua cúpula de Caja Madrid por las participaciones preferentes al no quedar acreditado que se emitieran para "engañar a los inversores de forma global".,En un auto conocido hoy, el titular del juzgado central de Instrucción número 4 considera que esta posibilidad "no era siquiera fácilmente predecible en 2009" y rechaza que a tenor de