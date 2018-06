Juan Rosell, este miércoles, en 'Herrera en COPE'

Juan Rosell, presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), estará este miércoles a las 8.40 horas en 'Herrera en COPE' después del acuerdo alcanzado entre patronales y sindicatos para subir los salarios anualmente un 3% (2% fijo + 1% variable), y con la encomienda de alcanzar un salario mínimo en convenio de 14.000 euros anuales en 2020. Un acuerdo que ya adelantó COPE el pasado jueves.

El texto que ultiman los agentes sociales marca varios objetivos como mantener el ritmo de creación de puestos de trabajo, mejorar la empleabilidad y la competitividad de las empresas o luchar contra la economía sumergida.

Además, este martes el secretario general de la Unión General de Trabajadores, Pepe Álvarez, explicó en 'Herrera en COPE' que el acuerdo sellado entre patronal y sindicatos que prevé un alza salarial de hasta el 3% para 2018-2020 supone “un punto de inflexión” en la recuperación de los salarios y servirá para recuperar "tranquilidad y sosiego" en las relaciones laborales. "En tres años el acuerdo tendrá un aumento del 9%, -un 3% cada año-”, recordó.

Pepe Álvarez destacó que el acuerdo además incluye que el salario mínimo en España llegará a los 14.000 euros en 2020 y eso representa que "muchas personas de España que trabajan en los sectores con los salarios más bajos, -dependencia, limpieza, seguridad- va a ver subido su salario de manera extraordinaria, algunos incluso en torno al 25%”.

ESCUCHA LA ENTREVISTA AL SECRETARIO GENERAL DE UGT, PEPE ÁLVAREZ, EN 'HERRERA EN COPE'

No obstante, aseguró que el acuerdo es una obligación para los interlocutores en los convenios, aunque no de carácter jurídico, y que no tendrá una traslación automática, sino que se irá desplegando una vez vayan decayendo los convenios ya vigentes.