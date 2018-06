El INE publica este jueves la Encuesta de Condiciones de Vida de 2017

El Instituto Nacional de Estadística (INE) publica este jueves la Encuesta de Condiciones de Vida correspondiente al año 2017. En él se indica la renta media por hogar en España, así cómo el porcentaje de ciudadanos con riesgo de exclusión y caer en la pobreza.

En este mismo estudio demográfico publicado el año pasado y correspondiente al 2016, el INE concluyó que el 22,3% de los españoles viven en el umbral de la pobreza y con menos de 8.200 euros al año. La renta media por hogar la situó en 26.730 euros anuales.

El resto de variables que componen la encuesta no fueron mucho más alentadoras: el 38,1 % de los hogares no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos; el 39,5 %, casi cuatro de cada diez, no puede irse de vacaciones ni una semana al año; y el 8,4 % se retrasa en los pagos de su vivienda (hipoteca, alquiler, gas, electricidad, comunidad,...).

En España, el ingreso medio por persona fue, en 2016, de 10.708 euros al año y por hogar de 26.730. La tasa de pobreza aumentó para la población mayor de 65 años y menor de 16 (13% y 28,9%, respectivamente).

Por comunidades autónomas las tasas de riesgo de pobreza más elevadas son las de Andalucía (35,4 %), Canarias (35 %) y Castilla - La Mancha (31,7 %), y las más bajas a Navarra y País Vasco (9 %) y La Rioja (11,9 %). Un índice que se correspondía en gran parte con el de ingresos medios más bajos y altos por persona en cada comunidad autónoma: vascos y navarros, con más de 14.000 y 13.000 euros respectivamente, lideraban esta clasificación, mientras que murcianos y andaluces eran los que menos ingresos percibían con menos de 8.400 euros anuales.