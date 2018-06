Guerra comercial entre Europa y EE.UU

Evitable o no la realidad es que en las últimas horas se ha recrudecido la guerra comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea. Una guerra en la que no habrá ganadores, todo lo contrario, solo perdedores y que serán los propios ciudadanos que tendrán que pagar más cuando vayan a comprar al supermercado, a una tienda de ropa o a un concesionario.

Esta pasada madrugada han entrado en vigor los aranceles por valor de 2.800 millones de euros que la Unión Europea le ha impuesto a una lista de productos que vienen desde los Estados Unidos. En esta lista encontramos por ejemplo la crema de cacahuete, el tabaco de mascar, el whisky, las motos Harley Davidson o los pantalones Levis. En principio deberán pagar un 35 por ciento en aranceles si quieren comercializarse en países de la Unión Europea.

La Comisaria de Comercio Cecilia Malstrom ha recordado que "no quería estar en esta posición, no obstante, la decisión unilateral e injustificada de Estados Unidos de imponer aranceles en el acero y aluminio europeos significa que no tenemos otra opción". Esta postura que ha tomado la Unión Europa viene como respuesta a la decisión del Presidente de Estados Unidos Donald Trump de imponer aranceles al acero (23%) y al aluminio (10%) procedentes de Europa.

Unos aranceles que también van a encarecer otros productos típicamente americanos como los arándanos, las lavadoras o el zumo de naranja. El objetivo como recuerdan desde la Unión Europea es conseguir que el impacto en la economía y el empleo sea mínimo en territorio comunitario.