El Gobierno presentará el techo de gasto y los Presupuestos de 2019 en plazo

El Gobierno tiene previsto presentar en los plazos previstos por la ley el techo de gasto de 2019 -junto con los objetivos de déficit y deuda de las administraciones públicas-, así como los Presupuestos del año próximo, según han confirmado a EFE fuentes del Ministerio de Hacienda.

En el Ministerio de Hacienda se trabaja sobre el techo de gasto de 2019, que servirá de base para elaborar las cuentas del próximo año y cuya tramitación casi coincidirá con la entrada en vigor del Presupuesto de 2018, que tendrá una duración de seis meses.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se comprometió durante el debate de la moción de censura que asumiría las cuentas de 2018 elaboradas por el PP pero que presentaría las de 2019 en tiempo y forma.

Esto significa que el límite de gasto no financiero y el Acuerdo sobre los Objetivos de Estabilidad Presupuestaria y de Deuda Pública para 2019-2021 será previsiblemente aprobado por el Consejo de Ministros en julio para poder ser ratificado por el Congreso y por el Senado ese mismo mes.

Y es que la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera señala que antes del 1 de agosto el Ministerio de Hacienda informará al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) sobre el límite de gasto no financiero del Presupuesto del Estado.

La citada ley establece que el Congreso y el Senado votan sólo los objetivos y la deuda pública y no el techo de gasto y precisa que en el caso de no ser aprobados, el Gobierno tiene un plazo máximo de un mes para remitir un nuevo acuerdo que se sometería al mismo procedimiento.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez debe buscar los apoyos suficientes en el Congreso para poder sacar adelante este Acuerdo presupuestario aunque en el Senado se encontraría con la mayoría del PP que podría bloquearlo con su voto en contra.

No obstante, fuentes parlamentarias del PSOE señalan que, aunque no se avale el techo de gasto en la Cámara Alta, la Ley Presupuestaria no impide que el Gobierno pueda seguir adelante con la aprobación de un proyecto de Ley de Presupuestos para 2019.

"La ley no establece este supuesto de rechazo", inciden fuentes socialistas en el Congreso a EFE, que consideran que es posible que "no llegue" a haber un techo de gasto pese a los intentos del Gobierno por sacarlo adelante.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, avanzó esta semana que su departamento está con los "trabajo técnicos" para la elaboración de límite de gasto no financiero y que el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) se convocará "como todos los años" dentro del "cronograma establecido", que habitualmente se enmarca a finales de junio.