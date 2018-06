Gimeno impugnará el consejo que lo ha cesado por defectos de forma

EL CORTE INGLÉS

Madrid, 14 jun (EFE).- El ya ex presidente de El Corte Inglés Dimas Gimeno impugnará la reunión del Consejo de Administración celebrada hoy para aprobar su destitución, por entender que no ha sido convocado adecuadamente y, por tanto, puede ser declarado nulo, han informado hoy a Efe fuentes de su entorno.,Según la misma fuente, los asesores legales de Gimeno consideran que el consejo adolece de un defecto de forma en su convocatoria, ya que defienden que debió de ser solicitado por escrito y co