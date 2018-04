ERC y PDeCAT valoran actitud del PNV de no apoyar Presupuestos con el 155

PRESUPUESTOS 2018

Madrid, 24 abr (EFE).- ERC y el PDeCAT han valorado hoy la actitud del PNV frente a los Presupuestos y la condición de no apoyarlos hasta que no se levante el artículo 155 en Cataluña, al tiempo que Ciudadanos ha advertido de que cualquier negociación presupuestaria entre PNV y Gobierno debe ser "transparente".,ERC, PDeCAT y En Marea han defendido además las enmiendas a la totalidad que argumentarán mañana en el debate de estas iniciativas que rechazan las cuentas públicas y que en su opinión so