Educación ve presupuesto "ambicioso" que para la oposición cronifica recortes

El ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, ha defendido hoy en el Congreso unos presupuestos "realistas pero expansivos y ambiciosos", que la oposición ha rechazado al asegurar que "cronifican" los recortes y siguen apostando por la educación concertada y privada en vez de por la pública.

Méndez de Vigo ha desgranado las partidas de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para su Ministerio en 2018 y ha destacado que el proyecto incluye 2.600 millones de euros a las políticas educativas, lo que supone un incremento del 3 % respecto a 2017.

Ha resaltado que a becas se dedica el 66,25 % de toda la partida de la Secretaría de Educación, ya que "nadie debe dejar de estudiar por motivos económicos".

Se incrementa en 30 millones de euros el crédito al sistema estatal de becas y ayudas al estudio y otros 20 millones se proponen para becas de excelencia estudiantil.

Por otro lado, ha recalcado la necesidad de llegar a un Pacto Educativo "consensuado y ajeno a los naturales cambios de gobierno" y ha lamentado que, de momento, no haya sido posible por "la espantada" de algunos grupos, a los que ha pedido que rectifiquen y regresen porque lo necesita la sociedad.

Ha añadido que el curso escolar "empezó sin conflictividad y va a acabar sin ella".

Luz Martínez Seijo, portavoz educativa del PSOE, ha asegurado que los presupuestos demuestran la "renuncia a la educación y a alcanzar un Pacto" del ministro, al que ha responsabilizado de ser el responsable de su fracaso y de que continúe la Lomce.

"Ofreció un 5 % del PIB para la partida mientras mandaba a Bruselas un 3,5 %. Ha jugado con la educación", ha espetado a Méndez de Vigo, al que ha también ha especificado que la dotación de 20 millones para las becas de excelencia "le genera dudas".

Javier Sánchez, de Unidos Podemos, ha dicho que estos presupuestos "cronifican los recortes por su baja inversión y dan menos oportunidades a quien más lo necesita".

"Son unos malos presupuestos de un mal ministro que maltrata la escuela pública" y que está más cómodo de portavoz del Gobierno que trabajando por la educación, ha asegurado Sánchez.

Le ha calificado de "novio de la muerte" -en referencia a que cantó el Himno de la Legión en un acto en Semana Santa- y le ha acusado de "no ser un ministro de Educación" porque "no ha potenciando el Pacto Educativo y que no ha movido un dedo en todo el año".

Desde Ciudadanos, Marta Martín, ha defendido las enmiendas presentadas por su grupo, destacando dos de ellas: una referida al acceso a las becas para todos los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo y otra para combatir el fracaso escolar y el abandono temprano.

Sandra Moneo, la responsable de Educación del PP, ha destacado la "tendencia alcista consolidada en los últimos cinco años en los presupuestos para Educación", que para los populares y "a pesar de lo escuchado en la Cámara" es uno de los "pilares fundamentales en los que sentar el crecimiento económico y social de España".

Moneo ha reiterado su acusación al PSOE de "dar la espantada" al Pacto Educativo, a pesar de que estos presupuestos "marcan el camino hacia el 5 % del PIB" que pedían los socialistas.

Y ha lamentado la oportunidad perdida para un Pacto que quería el el Gobierno, el PP y la mayoría de la comunidad educativa: "Es una oportunidad perdida para ustedes los del PSOE para haber sido un partido de estado".

Desde ERC, Joan Oloriz ha considerado que estamos ante unos presupuestos que "miran al pasado" y que siguen teniendo a la Lomce.

Ha calificado de "vieja obsesión" la postura del Ministerio respecto a la escuela catalana y ha rechazado que se haya judicializado la acción de profesores; no obstante, le ha dicho al ministro que "un portavoz con presos siempre tiene la mano tendida".