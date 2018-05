¿Cuáles son las comisiones más habituales que te aplican los bancos?

Las tasas bancarias suponen el 25% de la facturación de las entidades españolas, 5 puntos por debajo de la media europea y hasta un 10% menos si las comparamos con las entidades francesas, alemanas o italianas. Entre los años 2013 y 2016 la facturación por comisiones apenas varió. Ha sido en el año 2017 cuando ha experimentado un fuerte crecimiento. Mientras que en el año 2013 las comisiones suponían una quinta parte de los ingresos bancarios, en 2017 uno de cada cuatro euros que ganó el banco fue por tasas.

Esta diferencia no solo se debe al incremento de los ingresos por comisiones, si no también a una caída del margen de intereses en el mismo periodo del 13,4%. El Euribor en negativo ha abaratado el crédito, y las entidades bancarias, intentando compensar el balance, comenzaron por el recorte de la remuneración de los depósitos, siguieron con el cierre de oficinas y despidos de empleados y, al no ser suficiente, durante el último año han comenzado a cobrar más comisiones.

Son varios los expertos que apuntan a que la tendencia seguirá siendo ascendente por varios motivos. Primero porque las entidades alemanas, francesas e italianas ingresan por comisiones uno de cada 3 euros que acaba en sus cuentas, lo que deja aún un 10% de margen para que los bancos españoles se pongan a su altura. Segundo porque el Euribor sigue en tasas negativas (el -0,19%) y tanto el Banco de España como el Banco Central Europeo recomiendan el cobro por servicios como una vía para mejorar la rentabilidad en un contexto de tipos bajos que se prolongue en el tiempo.

En COPE.es te detallamos cuáles son las comisiones más habituales que aplican los bancos:

Comisión por emisión de cheques

Se cobran tasas por ingresar un cheque de otro banco o de otra plaza (es decir, misma entidad pero distinto barrio o ciudad)

Comisión por contratación de hipotecas

Hasta un 2,4% si el préstamo es a tipo variable. Por costes de registro puede llegar a haber un cobro de hasta 400 euros. También se cobran comisiones por no pagar a tiempo los plazos, amortizar la hipoteca, por cancelarla o por cambiarla a otro banco.

Comisión por sacar y transferir dinero

Hay entidades bancarias que cobran hasta 10 euros por realizar transferencias por internet. Por sacar dinero del cajero, puede haber un recargo adicional de hasta 2 euros. También hay comisiones por recibir una transferencia de más de 6.000 euros.

Comisión por falta de saldo o números rojos

Puede llegar hasta los 142 euros al año

Comisión por pagos diversos y apuntes

Por cobrar con tarjeta, el banco cobra al comerciante entre un 0,57% y un 5,77%. Sin embargo hay bancos que premian el uso de tarjetas con una devolución del porcentaje de compra.

Comisión por mantenimiento

Su coste ronda los 3 euros mensuales habitualmente. Hay entidades que llegan hasta los 5.

Comisión por emisión o renovación de tarjetas de débito y crédito

La mayoría sin coste, pero algunos bancos pueden llegar a cobrar hasta casi 28 euros.

Comisión por ingreso en ventanilla

Una de las últimas comisiones en aparecer que antes no se cobraba