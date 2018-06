Controladores ven positiva la reunión con Fomento pero aún no descartan paros

Los controladores aéreos han calificado hoy como "positiva" la reunión que han mantenido con el Ministerio de Fomento para "continuar con las negociaciones", aunque aún no descartan la convocatoria de posibles huelgas en verano.

Así ha señalado hoy a los periodistas el presidente de la Unión Sindical de Controladores Aéreos (Usca), Pedro Gragera, al término de la reunión con el secretario de Estado de Infraestructuras, Transportes y Vivienda, Pedro Saura.

Gragera ha explicado que mañana habrá una reunión con el director general de Enaire, Ángel Luis Arias, con el objetivo de llegar a un acuerdo que "haga un verano lo mejor posible para todos" y en la que las negociaciones se centrarán en el número de controladores nuevos a contratar de aquí a 2025, así como en la situación del centro de control de Barcelona.

Ahora, el colectivo está en el proceso de negociación, por lo que "no tenemos que descartar la convocatoria de posibles huelgas en verano", ha señalado Gragera, para insistir en que, aún así, ven "positivo" el posicionamiento del Ministerio de Fomento que es "de diálogo y de llegar a acuerdos".

Aunque Usca no desea huelgas y quiere llegar a un acuerdo, "como bien sabemos, los acuerdos hasta que no se firman no existen", ha agregado.

Fuentes de Fomento han asegurado que el ministerio comparte la valoración positiva de la reunión celebrada hoy con los representantes de los controladores aéreos.