El Congreso apoya tramitar Ley para subir y mejorar prestaciones por paro

El Pleno del Congreso, con la abstención de Ciudadanos y del PNV, ha apoyado hoy tramitar cambios normativos para subir y mejorar las prestaciones por desempleo y los subsidios dirigidos a mayores de 45 años y de 52 años, con el objetivo de que éstos últimos puedan enlazarlo con la jubilación.

También para reconocer el derecho de paro a los empleados del hogar y para que los menores de 30 años puedan acceder a la prestación contributiva con un período de 180 días cotizados.

A falta de la votación, la mayoría de la Cámara Baja, y pese a la negativa del PP, ha valorado hoy la proposición de Ley que ha presentado el grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea para elevar las cuantías máximas y mínimas en las prestaciones por paro y para que la base reguladora, que establece la cuantía, se sitúe en un único tramo del 70 %.

La diputada de En Marea Yolanda Díaz ha sido muy crítica con el Gobierno del PP, al afirmar que se ha dejado de gastar cerca de 48.000 millones de euros "que casualmente es lo que ha costado el rescate a la banca".

"Mientras ustedes saqueaban a manos llenas con su corrupción, dejaban tirados a los parados y a las paradas", ha aseverado, tras señalar que las prestaciones "no son un regalo sino que se trabaja y se cotiza para tener derecho a un desempleo".

Díaz ha acusado al Ejecutivo de tratar a los desempleados como "criminales", y ha dicho que "los únicos aprovechados de las ayudas publicas en este país se llama PP y su corrupción"

Ha reclamado que las trabajadoras del hogar tengan derecho a paro o que se amplíe el subsidio para los mayores de 45 y de 52 años, y ha interpelado a algunos grupos parlamentarios para que también el próximo viernes (en referencia a la moción de censura del PSOE contra el presidente del Gobierno) "digan alto y claro que, aparte de luchar contra la corrupción, defendemos a los desempleados".

La diputada del PSOE Rocío de Frutos ha lamentado el "recorte silencioso, intenso, sibilino e ideológico" que ha hecho el PP en la protección social, y ha afirmado que es necesaria una reforma integral del conjunto de las prestaciones.

El portavoz parlamentario de Empleo de Ciudadanos, Sergio del Campo, ha señalado que es momento de "revertir" algunas medidas del PP, como recuperar el subsidio a los parados mayores de 52 años o equiparar las condiciones en las prestaciones de paro que cobran los trabajadores a tiempo parcial "vertical" (los que trabajan a jornada completa menos días de la semana) con el resto de empleados con estos contratos.

No obstante, ha puntualizado que no votan a favor y se abstienen porque "nuestro modelo no es el de los subsidios", sino el de las políticas activas.

En el mismo sentido, el diputado del PNV Iñigo Barandiarán ha argumentado también la abstención de su formación, porque la propuesta se limita a subir las prestaciones y no contempla un plan de políticas activas de formación que son la "raíz" para atajar el desempleo.

Ha dicho que se basa en una política "de asistencialismo" y ha abogado por introducir modificaciones en su trámite parlamentario para debatir sobre otro tipo de ayudas como el Plan PREPARA, PAE o la Renta Activa de Inserción (RAI) y para fomentar políticas de ayuda a los parados de larga duración.

Por su parte, el diputado de ERC Jordi Salvador ha considerado que esta Ley "paliará el sufrimiento" de miles de parados, mientras que desde Compromís Ignasi Candela ha apoyado estos cambios normativos, porque hay que decidir "entre democracia o PP".

Fuentes del PDeCAT han señalado a EFE que la formación nacionalista votará a favor.