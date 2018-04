Boatsetter, el Airbnb de los barcos, compra el mayor operador chárter de barcos y yates en Ibiza

(Información remitida por la entidad que la firma:)

"Con la adquisición de Smart Charter Ibiza, Boatsetter afianza su liderazgo como marketplace global de alquiler de barcos.

Boatsetter ha completado la adquisición de Smart Charter Ibiza, la compañía de chárter de barcos más importante de Baleares y de las más importantes del Mediterráneo. Ésta es la primera compra a nivel internacional que realiza Boatsetter como parte de su expansión internacional.

En 2017 Boatsetter realizó la compra de Boatbound para liderar el mercado online de alquileres de barcos en Estados Unidos. Smart Charter es la segunda adquisición y aportará a Boatsetter miles de charters en Baleares y una flota exclusiva de 60 barcos que se sumarán a los más de 4,000 de Boatsetter, todos ellos barcos de primera calidad en todos los rangos de precio.

Boatsetter trabaja en un plan de expansión apoyado por un grupo de entidades de capital riego de primer nivel como The Valley Fund (Silicon Valley), Stanford Daper fund (Silicon Valley), The Nordic Eye (Dinamarca), y The Venture City (Miami), entre otros.

Smart Charter Ibiza cuenta con un equipo de profesionales en atención al cliente y operaciones, y expertos en ventas. Boatsetter reforzará la explotación de alianzas comerciales como Nobu Ibiza Bay, Hard Rock Ibiza o el Pacha Hotel, además de decenas de conserjes personales, y operadores.

"Boatsetter está comprometido en liderar el mercado global de alquileres de barcos online y este es un paso más en ese camino. Nuestro foco en Estados Unidos nos ha permitido crecer y dotar a nuestro servicio de la mejor tecnología y el mejor servicio al cliente. Ahora es el momento de entrar en Europa y establecer nuestra presencia para a liderar el mercado", comenta Pablo Vidal, Director General de Boatsetter Europe.

Acerca de Boatsetter:

Boatsetter fue fundada en el año 2013 con el objetivo de conectar a dueños de embarcaciones, patrones, y usuarios que buscan disfrutar de la navegación en barco a través de la economía compartida. Boatsetter es la comunidad #1 de alquiler de barcos y referencia a nivel mundial: se espera que supere en 2018 la cifra de 20.000 alquileres. De ahí su frecuente comparación como el "Airbnb de los barcos". Boatsetter facilita un acceso fácil y directo al alquiler de barcos, y en EE.UU. ofrece cobertura de seguro a dueños particulares para poder ofrecer y compartir sus propios barcos. En España, Boatsetter espera dinamizar la industria nautica, acercando a patrones y operadores con usuarios a través de una plataforma online muy intuitiva donde se realiza la totalidad de la transacción.

Boatsetter.com

Acerca de Smart Charter Ibiza:

Smart Charter Ibiza es la mayor empresa de alquiler de barcos en Ibiza. Cuenta con una flota exclusiva de más de 60 barcos y yates en propiedad, todos completamente actualizados, entre siete y cuarenta metros. El equipo humano de Smart Charter Ibiza es un grupo de profesionales jóvenes y dinámicos cuya pasión es el mar y los deportes acuáticos.

Smartcharteribiza.com

Jorge Cabré, Director de Comunicación de Boatsetter.com / (+1) 305.773.2095 / jcabre@boatsetter.com

Contacto

Nombre contacto: Jorge Cabré

Descripción contacto: Oficina Central en Fort Lauderdale, Florida. EE.UU.

Teléfono de contacto: (+1) 3057732095

Imágenes

http://bit.ly/2KfBUNV"

AGENCIA EFE S.A. no se hace responsable de la información que contiene este mensaje y no asume responsabilidad alguna frente a terceros sobre su íntegro contenido, quedando igualmente exonerada de la responsabilidad de la entidad autora del mismo.