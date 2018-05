Báñez apela al PSOE para que sea parte de la solución y no del problema

MOCIÓN CENSURA

Madrid, 28 may (EFE).- La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha asegurado hoy que "España más que nunca necesita que el principal partido de la oposición sea parte de la solución y de la estabilidad del país, no que sea parte del problema", en referencia a la moción de censura del PSOE.,"Mientras España está sumando por la recuperación social cada día, algunos están trabajando por romper la estabilidad política y poner en riesgo la recuperación social. Por eso no está hoy aquí