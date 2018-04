Álvarez: sin movilizaciones no habría acuerdo de pensiones de Gobierno y PNV

PRESUPUESTOS 2018 (Reacciones)

Albacete, 25 abr (EFE).- El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha señalado hoy en Albacete que "sin las movilizaciones previas de los últimos meses" el Gobierno y el PNV no habrían llegado a un acuerdo sobre pensiones en la negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018.,A preguntas de los periodistas, Álvarez ha asegurado que "con toda seguridad" si no se hubieran llevado a cabo estas movilizaciones previas, no habría habido un acuerdo de PNV y Gobierno para subir la