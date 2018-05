Zapatero y su apoyo a Maduro en el ‘Desfibrilador de tontos’ de Santi González

Como suele ser habitual, los lunes nos encontramos con una sala repleta de pacientes para el ‘Desfibrilador de tontos’ de Santi González en ‘Herrera en COPE’. Un día en el que hay de todo: desde el accidente de Cuba, la presencia de Zapatero en Venezuela y por supuesto el chalé de Iglesias y Montero. Como bien resumen Santi “abunda lo del Camelot de Galapagar, aunque hay de todo”.

- El accidente, cerca de La Habana del avión de Cubana de Aviación que se dirigía a Holguín, ha dado motivos para el lucimiento. Lo explicaba en Twitter Ricardo Galli: “El avión accidentado de Cubana de Aviación antes de conocerse las causas para recordar lo malo de soltar la primera chorrada demagógica: “Maldita sea esta sociedad capitalista donde una compañía aérea antepone el beneficio empresarial a la seguridad de los pasajeros”.

- Fray Josepho: Metidos en el escándalo del chaleto, los podemitas le han dejado a Zapatero la misión de defender la ‘limpieza’ de las elecciones de Maduro.

- En la misma línea, Gorpua en mi blog: Somos injustos con Zapatero. Fue presidente de una de las democracias más avanzadas del mundo y no supo verlo. Vivió quizás la crisis económica más devastadora de la historia y no supo verla. Quizás pueda sacar Venezuela adelante como corresponsal de la ONCE.

- Gonzalo: En 2013, Pablo Iglesias: “Mi abuela servía a señoritos y hoy su nieto está cagándose en sus muertos”. En 2018, buscando servicio doméstico.

- Angel Expósito, nuestro Tron: Irene Montero termina su CV en el Congreso con un “aprendiz de la lucha por el derecho a la vivienda”. Pues sí que ha aprendido, sí-

- Creo que era Nicolás quien decía el otro día que nunca había leido un tuit sensato a Echenique. Ejemplo, de lo que escribió sobre el chalé de la pareja feliz: “Creo que es algo normal y que muchas familias han hecho”. El azote del progre le aplicaba una ración de espabilina a la medida de sus posiubilidades: “En Podemos lo mismo te dicen que España es Somalia que te dicen que lo normal es que las familias se compren mansiones de 600.000 euros.